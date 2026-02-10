Резидент Сколково начал роботизированное производство двигателей для беспилотников

«Новая автоматизированная линия полного цикла позволяет выпускать до 10 тысяч высококачественных электродвигателей в месяц», — говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, линия создана в партнерстве с компанией «Роботех»: совместно со специалистами «Моторскай» была проработана технологическая цепочка и внедрен комплекс оборудования для автоматизированного выпуска. Проект реализовали за четыре месяца «под ключ», после чего предприятие перешло к серийному производству.
В фонде отметили, что запуск линии дает три преимущества: сквозной контроль качества по всему циклу, оперативную переналадку под разные типоразмеры и возможность масштабирования при конкурентоспособной себестоимости. Сейчас компания серийно выпускает электродвигатели мощностью от 100 Вт до 5 кВт; в перспективе планируется расширение продуктовой линейки.
В ближайшее время предприятие намерено выйти на плановые объемы и продолжить отладку производственных процессов. Параллельно «Моторскай» ведет переговоры с потенциальными заказчиками о поставках компонентов и ставит цель в течение года обеспечить контрактными заказами не менее 30% мощностей новой линии.
«Компания “Моторскай” вошла в экосистему Сколково в 2025 году. Запуск производства инновационных электродвигателей для беспилотных систем и автоматизация процессов, которые обеспечены высокотехнологичным разработчиком Сколково, пермской компанией “Роботех”, проведены в рекордные сроки. Проект направлен, прежде всего, на реализацию национальных проектов технологического лидерства “Беспилотные авиационные системы” и “Средства производства и автоматизации”, приводятся слова директора направления энергоемких производств Фонда “Сколково” Николая Булатова.