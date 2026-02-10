Резидент Сколково начал роботизированное производство двигателей для беспилотников

Как уточнили в компании, линия создана в партнерстве с компанией «Роботех»: совместно со специалистами «Моторскай» была проработана технологическая цепочка и внедрен комплекс оборудования для автоматизированного выпуска. Проект реализовали за четыре месяца «под ключ», после чего предприятие перешло к серийному производству.