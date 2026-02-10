Ричмонд
В России наблюдается снижение смертности от туберкулеза, заявила Голикова

Голикова отметила снижение смертности от туберкулеза и ВИЧ в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Снижение смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ наблюдается в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В первую очередь, я бы хотела отметить, мы пока имеем только оперативные данные ещё за 2025 год, но, тем не менее, мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьёзное снижение смертности от туберкулёза, мы его, считай, победили уже, ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой», — сказала Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

