МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram: за сутки количество обращений из-за плохой работы сервиса подскочило до 12,3 тысячи, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Утром их число составляло около 9 тысяч.
Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей.
Около трети пользователей сообщают о проблемах с уведомлениями. На сбой мобильного приложения жалуется около 27%, на общий сбой — 22%.
Россияне начали сообщать о плохой работе мессенджера днем в понедельник.