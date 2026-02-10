Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram

Количество обращений из-за плохой работы Telegram в России выросло до 12 тыс.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram: за сутки количество обращений из-за плохой работы сервиса подскочило до 12,3 тысячи, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Утром их число составляло около 9 тысяч.

Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей.

Около трети пользователей сообщают о проблемах с уведомлениями. На сбой мобильного приложения жалуется около 27%, на общий сбой — 22%.

Россияне начали сообщать о плохой работе мессенджера днем в понедельник.