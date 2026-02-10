В одном из районов Омской области чиновников отправили работать на кладбища

Исилькульский городской суд Омской области удовлетворил административный иск межрайонного прокурора и обязал местную администрацию оборудовать контейнерные площадки на двух сельских кладбищах. Судом установлено, что на кладбищах в селе Кромы и в ауле Каскат такие площадки отсутствуют. Суд признал, что отсутствие организованного вывода мусора с территорий кладбищ нарушает не только санитарные нормы, но и права граждан на благоприятную окружающую среду и достойное содержание мест погребения. Для обустройства контейнерных площадок местной администрации установлен 6-ти месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу.