В одном из районов Омской области чиновников отправили работать на кладбища

Постановлением суда, сотрудники администрации Исилькульского района, обязаны за ближайшие 6 месяцев облагородить погосты в селе Кромы и в ауле Каскат.

Источник: Комсомольская правда

В Исилькульском районе суд обязал сотрудников местной администрации оборудовать контейнерные площадки на кладбищах. Пока нарушены санитарные нормы на погостах в селе Кромы и в ауле Каскат.

Исилькульский городской суд Омской области удовлетворил административный иск межрайонного прокурора и обязал местную администрацию оборудовать контейнерные площадки на двух сельских кладбищах. Судом установлено, что на кладбищах в селе Кромы и в ауле Каскат такие площадки отсутствуют. Суд признал, что отсутствие организованного вывода мусора с территорий кладбищ нарушает не только санитарные нормы, но и права граждан на благоприятную окружающую среду и достойное содержание мест погребения. Для обустройства контейнерных площадок местной администрации установлен 6-ти месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу.