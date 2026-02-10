В петербургском храме помолились за фигуриста Петра Гуменника перед Олимпиадой

По информации от прихожан, в день выступления отец Олег планирует провести время в кругу семьи, поскольку все родные очень переживают за Петра. Одна из служительниц храма вспомнила, как знала фигуриста ещё ребёнком, и выразила уверенность, что многие будут следить за его прокатом.