Волгоградские конфеты и соленья продегустировали в Москве

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, регион на выставке представляют ООО «НьюБио», ООО «Кухмастер», ООО «Царицынские соленья», ЗАОр «НП “Конфил”, ООО “Агро-Юг”.
Волгоградские производители получат возможность не только продемонстрировать свою продукцию потенциальным клиентам, но и заключить договоры на поставку в федеральные и региональные сети, расширив географию сбыта.
Кроме того, волгоградская делегация примет участие в деловой программе выставки, посвященной рынку продуктов питания и новым потребительским трендам.