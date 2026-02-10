Ричмонд
Жители Башкирии массово заражаются опасной инфекцией: среди заболевших много детей

В Башкирии заболеваемость ОРВИ выросла на 11,2%

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Башкирии остается на уровне ниже средних многолетних значений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Несмотря на рост числа случаев ОРВИ на прошлой неделе на 11,2%, общие показатели не превысили сезонную норму. Доля детей в возрасте до 14 лет среди заболевших составляет 46,9%.

Согласно данным лабораторного мониторинга, доля положительных проб на вирусы гриппа снижается, при этом отмечается рост циркуляции риновирусов. Среди обнаруженных вирусов гриппа продолжает преобладать штамм A (H3N2).

В рамках всероссийской прививочной кампании в республике вакцинировано порядка 2,5 миллиона человек, что составляет 61,3% от общего населения региона.

Специалисты ведомства призывают жителей соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения, по возможности сократить посещение мест массового скопления людей и использовать медицинские маски. При появлении симптомов заболевания необходимо оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

