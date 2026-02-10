Голикова рассказала о выделении средств ОМС на медпомощь в 2026 году

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на медицинскую помощь за счет средств ОМС в 2026 году выделяется 4,8 триллиона рублей, что на 9,6% выше, чем в 2025 году.
Голикова в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину рассказала, что перед началом 2026 года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам РФ.
«Речь идет о формировании тех объемов оказания медицинской помощи, которые предоставляют на своих территориях регионы страны. В 2026 году объем такой помощи оценивается за счет средств обязательного медицинского страхования в 4,8 триллиона рублей, это на 9,6% выше, чем в прошлом году», — сказала Голикова.