Голикова рассказала о выделении средств ОМС на медпомощь в 2026 году

«Речь идет о формировании тех объемов оказания медицинской помощи, которые предоставляют на своих территориях регионы страны. В 2026 году объем такой помощи оценивается за счет средств обязательного медицинского страхования в 4,8 триллиона рублей, это на 9,6% выше, чем в прошлом году», — сказала Голикова.