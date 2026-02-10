Минздрав предложил ввести экспертизу временной нетрудоспособности

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре и более раз, следует из проекта приказа ведомства.
«В случае принятия решения о формировании (выдаче) листка нетрудоспособности гражданину, который за шесть месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавался нетрудоспособными четыре и более раз… медицинская документация гражданина направляется на рассмотрение врачебной комиссии для решения вопроса о продлении листка нетрудоспособности», — говорится в документе.
Исключение составляют больничные, оформленные по уходу за больным членом семьи, при беременности, в случае получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.