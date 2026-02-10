В Самарской области планируют обследовать 700 га леса

В Самарской области планируют провести обследование лесов. Эксперты оценят и выявят неблагоприятные факторы, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Инструментальное обследование проведут в 16 лесничествах региона. Из них 600 га — обследуют лесники, а 100 га — арендаторы лесных участков. Наибольший объем работ запланирован в Красноярском и Рачейском лесничествах, — отметили в сообщении.
Инструментальная диагностика помогает точно определить границы повреждений лесных участков, площадь погибших или пострадавших насаждений и выявить причины этих повреждений. По результатам обследования составляется акт — это объемный документ, в котором фиксируется процент вырубленных деревьев по категориям состояния, причины и степень повреждений, а также запланированные мероприятия.