В Самарской области планируют обследовать 700 га леса

Инструментальная диагностика помогает точно определить границы повреждений лесных участков, площадь погибших или пострадавших насаждений и выявить причины этих повреждений. По результатам обследования составляется акт — это объемный документ, в котором фиксируется процент вырубленных деревьев по категориям состояния, причины и степень повреждений, а также запланированные мероприятия.