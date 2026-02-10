В Солигорском районе тракторист погиб, помогая коллеге отремонтировать погрузчик

Трагедия произошла на одном из сельхозпредприятий района в понедельник, 9 февраля. Предварительно установлено, что 41-летний рабочий ремонтировал трактор, а затем решил помочь коллеге поменять в погрузчике «Амкадор» гидравлический шланг. Однако, когда устройство отсоединили, произошла разгерметизация гидравлической системы, Ковш сорвался с подпорки, и тракториста зажало между стрелой и мостом погрузчика. От полученных травм он умер еще до приезда скорой помощи.