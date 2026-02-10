Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Солигорском районе тракторист погиб, помогая коллеге отремонтировать погрузчик

СК: в Солигорском районе тракторист погиб при ремонте погрузчика.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорском районе тракторист погиб, помогая отремонтировать погрузчик, рассказали в Следственном комитете.

Трагедия произошла на одном из сельхозпредприятий района в понедельник, 9 февраля. Предварительно установлено, что 41-летний рабочий ремонтировал трактор, а затем решил помочь коллеге поменять в погрузчике «Амкадор» гидравлический шланг. Однако, когда устройство отсоединили, произошла разгерметизация гидравлической системы, Ковш сорвался с подпорки, и тракториста зажало между стрелой и мостом погрузчика. От полученных травм он умер еще до приезда скорой помощи.

Следователи опросили очевидцев, назначили ряд экспертиз, изъяли документацию. Проводится проверка.

Еще СК сказал о деле против 19-летнего жителя Пинска: «Выдавал себя за девушку и заводил знакомства, в итоге 200 пострадавших».

Тем временем Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин.