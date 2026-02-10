Ричмонд
Аферисты из Башкирии похитили у граждан 61 млн рублей. Деньги были спущены на автомобили и недвижимость

Трое жителей Башкирии похитили у 38 граждан более 61 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о крупном мошенничестве и легализации (отмывании) преступных доходов. Обвиняемыми, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проходят трое жителей Стерлитамака.

Согласно версии следствия, в период с 2021 по 2024 год мужчины, представляясь организаторами инвестиционных торгов и обещая высокую прибыль, похитили у 38 граждан более 61 миллиона рублей.

Полученные средства злоумышленники потратили на собственные нужды. Один из них купил на эти деньги автомобили, земельный участок и квартиру в Стерлитамаке.

Собственность обвиняемых общей стоимостью свыше 27 миллионов рублей арестовано. Материалы уголовного дела направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

