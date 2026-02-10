Организаторы починят сломавшиеся медали Олимпиады, где выступают белорусы

Организаторы зимней Олимпиады в Италии заявили, что починят медали, которые буквально разваливались в руках призеров, пишет ТАСС.
Директор по коммуникациям оргкомитета Люка Касасса сказал журналистам, что «ограниченное количество медалей были с проблемами». Оргкомитет совместно с производителями наград, в том числе с чеканным двором, выясняет причину их поломки.
— Спортсмены должны обратиться к нам, если сломались медали, пусть присылают, мы починим, — сказал Касасса.
Как мы сообщали ранее, во время празднования призового места в смешанной биатлонной эстафете оторвалась ленточка с бронзовой награды Юстуса Штрелова из Германии. С похожими проблемами столкнулись чемпионки из США — горнолыжница Бризи Джонсон и фигуристка Алиса Лью. А серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась и упала в снег.
— Мы говорим о рабочем маленьком количестве подобного рода проблем, — продолжил Касасса.
Он отметил, что все медали заново проверяют, «чтобы не омрачить спортсменам праздник, когда они выигрывают такую ценную награду».
Кстати, медали были изготовлены Государственным полиграфическим и монетным институтом Италии. При их производстве был использован переработанный металл, полученный из отходов собственного производства института. Кроме того, награды отлили в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии.
