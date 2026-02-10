Организаторы починят сломавшиеся медали Олимпиады, где выступают белорусы

Как мы сообщали ранее, во время празднования призового места в смешанной биатлонной эстафете оторвалась ленточка с бронзовой награды Юстуса Штрелова из Германии. С похожими проблемами столкнулись чемпионки из США — горнолыжница Бризи Джонсон и фигуристка Алиса Лью. А серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась и упала в снег.