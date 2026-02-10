О смертельной опасности хурмы рассказали нижегородцам

Хурма может представлять опасность, особенно при употреблении с чаем или красным вином, поскольку это увеличивает вероятность образования безоаров, или желудочных камней, на 40%. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Как предупреждает проктолог Антон Симонов, эти риски особенно актуальны для незрелой хурмы, и в целом к употреблению этого фрукта следует подходить с осторожностью, так как его липкие волокна могут привести к острому кишечному блоку.
Для предотвращения запоров и иных проблем, связанных с хурмой, медики советуют выпивать не менее двух литров воды ежедневно. Индивидуальная норма потребления жидкости рассчитывается по формуле: 30 мл воды на каждый килограмм массы тела.