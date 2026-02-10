Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину о планах по улучшению системы оказания медицинской помощи на 2026−2030 годы.
Сейчас в стране реализуется три национальных проекта: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья».
«Все это связано, безусловно, с обеспечением качества и доступности медицинской помощи», — отметила вице-премьер.
Также продолжает осуществляться программа модернизации первичного звена здравоохранения: появляются новые объекты, привлекается персонал. В прошлом году удалось увеличить объем социальных выплат работникам: он вырос почти на 28 процентов.
«Сложная работа, Вы знаете, это каждый раз звучит на Ваших встречах с губернаторами, Вы всегда задаете вопрос по обеспеченности кадрами медицинских организаций», — добавила Голикова.
Модернизируется и система оплаты труда: в программе зафиксировали обязательную норму по доле оклада на уровне 50 процентов от вознаграждения.
Она также рассказала президенту о достижениях в сфере борьбы со смертельными заболеваниями. Так, люди все меньше умирают от онкологических заболеваний и ВИЧ. Туберкулез же, по ее словам, удалось уже победить.