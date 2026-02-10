Ричмонд
В Таганроге расторгли контракт с перевозчиком из-за жалоб на автобусы

Из-за неисправных автобусов в Таганроге сменится перевозчик на пяти маршрутах.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге расторгнут контракт с частным перевозчиком. Причиной стали многочисленные жалобы горожан на неудовлетворительную работу общественного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, решение принято из-за плохого состояния автобусов на маршруте № 1 и постоянных сбоев в движении маршрута № 73-Б. Действие договора прекращено в отношении всех пяти маршрутов компании: 1, 4, 14, 29 и 73-Б.

В итоге власти объявили срочный конкурс на поиск нового перевозчика. С 17 по 19 февраля пройдут необходимые процедуры по допуску претендентов. Новый оператор должен будет выйти на маршруты и начать перевозку пассажиров уже с 21 февраля.

