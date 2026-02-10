В Таганроге расторгли контракт с перевозчиком из-за жалоб на автобусы

В итоге власти объявили срочный конкурс на поиск нового перевозчика. С 17 по 19 февраля пройдут необходимые процедуры по допуску претендентов. Новый оператор должен будет выйти на маршруты и начать перевозку пассажиров уже с 21 февраля.