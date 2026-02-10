Нижегородцам бесплатно исправят кадастровые ошибки

В рамках государственной программы нижегородский Росреестр приступил к комплексным кадастровым работам на территории региона. Теперь собственники могут бесплатно проверить и уточнить сведения о своей недвижимости. Для этого ведомство начало рассылку информационных уведомлений через портал «Госуслуги». В управлении Росреестра отдельно подчеркнули, что эти сообщения не являются мошенническими.
— Это легальный способ оповещения о возможности бесплатно уточнить границы и сведения об объектах недвижимости за счёт федерального бюджета, — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова.
В рамках программы владельцы недвижимости получают несколько полезных возможностей. Они могут сверить данные о своих участках и домах с официальной базой ЕГРН, принять участие в обсуждениях с местными администрациями, где представлены проекты межевания. Кроме того, у них есть шанс бесплатно исправить возможные ошибки в документах и уточнить границы земельных владений, если ранее они были определены неточно или не определены вовсе.
Участие в этой программе особенно важно в свете грядущих изменений в законодательстве. С 1 марта 2025 года станет невозможно провести какую-либо сделку с земельным участком, если его границы не оформлены должным образом. Кроме того, на таких участках будет приостановлена регистрация прав на любое новое строительство.
При этом стоит помнить, если собственник решит провести кадастровые работы самостоятельно, обратившись к частному специалисту вне рамок госпрограммы, ему придётся оплачивать все услуги из своего кармана.
— ККР помогут избежать будущих сложностей, расходов и юридических рисков при продаже, дарении, наследовании или строительстве, — отметил председатель Нижегородского регионального отделения Союза садоводов России Владимир Ляпунов.
Росреестр настоятельно просит собственников не игнорировать пришедшие уведомления и воспользоваться возможностью бесплатно привести документы в порядок. Для получения разъяснений по этой программе и другим вопросам оформления собственности работает телефонная линия нижегородского Росреестра: