Нижегородцам бесплатно исправят кадастровые ошибки

В рамках программы владельцы недвижимости получают несколько полезных возможностей. Они могут сверить данные о своих участках и домах с официальной базой ЕГРН, принять участие в обсуждениях с местными администрациями, где представлены проекты межевания. Кроме того, у них есть шанс бесплатно исправить возможные ошибки в документах и уточнить границы земельных владений, если ранее они были определены неточно или не определены вовсе.