Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова оценила ситуацию с кадрами в медицинских организациях

Голикова заявила о позитивных результатах в обеспечении медорганизаций кадрами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об определенных позитивных результатах в обеспеченности кадрами медицинских организаций.

«Вы знаете, это каждый раз звучит на Ваших встречах с губернаторами, Вы всегда задаёте вопрос по обеспеченности кадрами медицинских организаций. Мы эту работу вместе с регионами планово ведём. Наверное, не всё получается пока, но уже есть определённые позитивные результаты», — сказала Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она добавила, что в 2026 году начался второй этап реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше