Голикова оценила ситуацию с кадрами в медицинских организациях

«Вы знаете, это каждый раз звучит на Ваших встречах с губернаторами, Вы всегда задаёте вопрос по обеспеченности кадрами медицинских организаций. Мы эту работу вместе с регионами планово ведём. Наверное, не всё получается пока, но уже есть определённые позитивные результаты», — сказала Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.