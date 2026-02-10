Голикова оценила ситуацию с кадрами в медицинских организациях

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об определенных позитивных результатах в обеспеченности кадрами медицинских организаций.
«Вы знаете, это каждый раз звучит на Ваших встречах с губернаторами, Вы всегда задаёте вопрос по обеспеченности кадрами медицинских организаций. Мы эту работу вместе с регионами планово ведём. Наверное, не всё получается пока, но уже есть определённые позитивные результаты», — сказала Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она добавила, что в 2026 году начался второй этап реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.