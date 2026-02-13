Выявлены неожиданные факторы риска развития пищевой аллергии

Важную роль сыграли и сроки введения продуктов. Ученые обнаружили, что слишком позднее знакомство с аллергенами — например, арахисом, яйцами или орехами — повышает риск. Дети, попробовавшие арахис после года, более чем в два раза чаще становились аллергиками. Кроме того, использование антибиотиков в первый месяц жизни также связано с повышенным риском, вероятно, из-за влияния на формирование кишечной микрофлоры.