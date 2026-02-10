Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать

В частном детсаду в Москве уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Частный детский сад в Москве уволил сотрудницу, силой укладывающую ребенка спать, сообщила РИА Новости другая сотрудница учреждения.

Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором сотрудница столичного детского сада силой пытается уложить ребенка спать.

«Это видео с камер. Этот случай действительно произошел. И благодаря работающим камерам 24/7 с доступом у родителей, мы сами выявили его. Видео оказалось у журналистов и у родителей, так как мы дали доступ и ничего не скрываем. Мы сами сообщили маме ребенка в этот же день об этом случае, ребенок продолжает посещать детский сад. Несмотря на работающие камеры и на то, что этот сотрудник, помощник воспитателя, даже проходила полиграф на применение физического и психологического насилия, как и все сотрудники, ситуация, к сожалению, произошла. Сотрудник уволен», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что детский сад находится в контакте с семьей ребенка.