Управляющим компаниям в Калининградской области выдали 35 предписаний за плохую уборку снега. Вопросы жизнедеятельности региона во время морозов и снегопадов обсудили накануне в правительстве региона на оперативном совещании под руководством губернатора Алексея Беспрозванных.
Удалось завести 47 административных дел в Балтийске, Советске, Светлогорске, Пионерском и Калининграде. Минконтроля региона проводит мониторинг уборки придомовых территорий от снега и наледи, в правительство и лично главе региона тем временем продолжают поступать многочисленные жалобы.
Мы уже сообщали о том, что Алексей Беспрозванных раскритиковал глав муниципалитетов за дефицит дворников и проблемы с уборкой снега.
Губернатор поручил подготовить программу по обеспечению всех муниципалитетов необходимыми средствами для зимней уборки.