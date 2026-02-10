Управляющим компаниям в Калининградской области выдали 35 предписаний за плохую уборку снега

Удалось завести 47 административных дел в Балтийске, Советске, Светлогорске, Пионерском и Калининграде. Минконтроля региона проводит мониторинг уборки придомовых территорий от снега и наледи, в правительство и лично главе региона тем временем продолжают поступать многочисленные жалобы.