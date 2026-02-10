Ричмонд
Управляющим компаниям в Калининградской области выдали 35 предписаний за плохую уборку снега

Удалось завести 47 административных дел.

Источник: Комсомольская правда

Управляющим компаниям в Калининградской области выдали 35 предписаний за плохую уборку снега. Вопросы жизнедеятельности региона во время морозов и снегопадов обсудили накануне в правительстве региона на оперативном совещании под руководством губернатора Алексея Беспрозванных.

Удалось завести 47 административных дел в Балтийске, Советске, Светлогорске, Пионерском и Калининграде. Минконтроля региона проводит мониторинг уборки придомовых территорий от снега и наледи, в правительство и лично главе региона тем временем продолжают поступать многочисленные жалобы.

Мы уже сообщали о том, что Алексей Беспрозванных раскритиковал глав муниципалитетов за дефицит дворников и проблемы с уборкой снега.

Губернатор поручил подготовить программу по обеспечению всех муниципалитетов необходимыми средствами для зимней уборки.