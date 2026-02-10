«Перечень сократился в два раза». Минтруда сказало о запрещенных для женщин профессиях

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, какие профессии запрещены для женщин в Беларуси.
В ведомстве подчеркнули, что белорусское законодательство сохраняет взвешенный подход к защите здоровья женщин, который обеспечивает ключевые трудовые гарантии для работающих во вредных условиях. В Минтруда напомнили, что перечень запрещенных в Беларуси профессий сократился в два раза в 2022 году. Также в министерстве сказали, какие профессии под запретом для женщин.
— Запрещены подземные работы (кроме нефизического труда), тяжелый физический труд с превышением норм нагрузок, а также работы с вредными и опасными условиями, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще в Минтруда обратили внимание на то, что для занятых на работах с вредными условиями гарантируется досрочная пенсия — на 5−10 лет раньше. Также у них — сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск и иные социальные гарантии.
Кроме того, Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин.
Тем временем надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных сфер в Беларуси.