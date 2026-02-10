«Перечень сократился в два раза». Минтруда сказало о запрещенных для женщин профессиях

В ведомстве подчеркнули, что белорусское законодательство сохраняет взвешенный подход к защите здоровья женщин, который обеспечивает ключевые трудовые гарантии для работающих во вредных условиях. В Минтруда напомнили, что перечень запрещенных в Беларуси профессий сократился в два раза в 2022 году. Также в министерстве сказали, какие профессии под запретом для женщин.