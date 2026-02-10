Опасная халатность: в Челябинске автоинспекторы выявили десятки нарушений при перевозке детей у школ

Особое внимание автоинспекторы обратили на то, что с 9 января 2026 года в России ужесточена ответственность за нарушения при перевозке детей. Размеры штрафов выросли сразу вдвое. Теперь для водителей 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей.