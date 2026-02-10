Опасная халатность: в Челябинске автоинспекторы выявили десятки нарушений при перевозке детей у школ

Во вторник в Челябинске сотрудники Госавтоинспекции провели утренний рейд у образовательных учреждений в рамках профилактического мероприятия «Автокресло, ремень безопасности». Результаты оказались тревожными: за несколько часов полицейские зафиксировали 11 нарушений правил перевозки детей.
Как сообщили в ГАИ, рейд прошел 10 февраля вблизи школ и детских садов. Водителей, которые перевозили детей без автокресел или с нарушением требований ПДД, привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Помимо штрафов, инспекторы проводили разъяснительные беседы с родителями-водителями, напоминая о ключевых правилах безопасности. Так, дети до 7 лет должны перевозиться исключительно в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка.
Дети от 7 до 11 лет могут ехать либо в автокресле, либо с использованием ремней безопасности, но на переднем сиденье — только в детском кресле.
Особое внимание автоинспекторы обратили на то, что с 9 января 2026 года в России ужесточена ответственность за нарушения при перевозке детей. Размеры штрафов выросли сразу вдвое. Теперь для водителей 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что даже самый аккуратный водитель не застрахован от чужих ошибок. Игнорирование автокресел может стоить ребенку жизни, предупредили инспекторы.