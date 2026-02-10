Новый штамм коронавируса XFG может распространиться в Ростовской области

В публикациях управления Роспотребнадзора по Ростовской области сообщений о XFG не приводится. По данным надзорного ведомства, в начале февраля на Дону отметили незначительный рост случаев ОРВИ, но эпидпорог по этому заболеванию не превышен. Заболеваемость гриппом «сохранила тенденцию к снижению».