Новый штамм коронавируса XFG может распространиться в Ростовской области

В Ростовской области потенциально может распространиться новый вариант коронавируса — XFG (Stratus, Стратус). Такой вывод можно сделать из сообщения в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Специалисты отмечают, что в России уже фиксировали XFG. Этот штамм «продолжает доминировать» и «его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19». Также новый вариант инфекции распространен в США и Великобритании.
В публикациях управления Роспотребнадзора по Ростовской области сообщений о XFG не приводится. По данным надзорного ведомства, в начале февраля на Дону отметили незначительный рост случаев ОРВИ, но эпидпорог по этому заболеванию не превышен. Заболеваемость гриппом «сохранила тенденцию к снижению».
— В структуре расшифрованных вирусов на вирусы гриппа приходится 18,6%, доминирует вирус гриппа А (H3N2). Выявили респираторные вирусы негриппозной этиологии — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, — уточняют в управлении Роспотребнадзора.
