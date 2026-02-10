В Омске в Иртыше повторно зафиксировали опасную концентрацию ртути

В омском Иртыше снова зафиксировали опасное загрязнение ртутью. По данным Обь-Иртышского УГМС, 5 февраля пробы воды ниже по течению от города показали предельную концентрацию этого вещества.
Загрязнение выявили в районе посёлка Берегового. Концентрация ртути составила 0,048 мкг на литр, что значительно превышает допустимые нормы. Высокие показатели зафиксировали на участке чуть более чем в трёх километрах ниже по течению от посёлка.
Это уже второй подобный случай за последние две недели. Ранее, 29 января, в той же точке обнаружили практически такую же концентрацию ртути — 0,049 мкг на литр.