В ЦПКиО Волгограда китайский Новый год отметят шествием гигантских драконов

Волгоградцев, которые еще не устали от праздников, приглашают отметить китайский Новый год. 15 февраля в честь этого праздника на катке «Лагуна» устроят дискотеку с конкурсами и подарками. По традиции здесь пройдет шествие гигантских — 10-метровых — драконов. А когда стемнеет, посетителям покажут фаер-шоу из огнеметов.