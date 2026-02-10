Ричмонд
В ЦПКиО Волгограда китайский Новый год отметят шествием гигантских драконов

Также посетители катка увидят огненное шоу и попробуют китайские пельмени.

Источник: ЦПКиО

Волгоградцев, которые еще не устали от праздников, приглашают отметить китайский Новый год. 15 февраля в честь этого праздника на катке «Лагуна» устроят дискотеку с конкурсами и подарками. По традиции здесь пройдет шествие гигантских — 10-метровых — драконов. А когда стемнеет, посетителям покажут фаер-шоу из огнеметов.

Для участия в празднике нужно будет купить билет на каток. Само мероприятие начнется в 16.30, драконы выйдут на лед в 17.55, сообщает дирекция парка культуры. Чтобы не замерзнуть, посетителям предложат попробовать традиционное китайское блюдо — дамплинги (аналог наших русских пельменей).