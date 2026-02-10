Большой аналог золотого кольца России может появиться в Союзном государстве

«Он является центрообразующим. Для всех наших транзитных путешествий в нашем треугольнике Смоленск — неотъемлемая часть… Возможно, было бы неплохо иметь какой-то его филиал (ТИЦ — Sputnik) или дублирующий зеркальный аналог в Могилеве. Возможно, даже в Бобруйске, чтобы в такой баланс это привести. Это будет правильно», — считает Гулый.