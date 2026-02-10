Большой аналог золотого кольца России может появиться в Союзном государстве

Отвечая на вопрос о том, насколько логично создавать союзный туристско-информационный центр (ТИЦ) в Смоленске, а не Москве, Гулый отметил, что этот город имеет важное значение для туризма в Союзном государстве.
Кроме того, не в самом городе, но в Смоленской области находится часть легендарного Оковского леса, откуда берет начало Днепр и даже часть общей истории. Также облцентр равноудален от пересечения маршрутов в города Гомель, Могилев, Витебск, Москва и Минск.
«Он является центрообразующим. Для всех наших транзитных путешествий в нашем треугольнике Смоленск — неотъемлемая часть… Возможно, было бы неплохо иметь какой-то его филиал (ТИЦ — Sputnik) или дублирующий зеркальный аналог в Могилеве. Возможно, даже в Бобруйске, чтобы в такой баланс это привести. Это будет правильно», — считает Гулый.
Главное в работе ТИЦ, по мнению главы отраслевого объединения, главная задача турцентра — это продвижение и содействие союзному туристическому продукту. При этом речь идет о продвижении общих маршрутов на рынках третьих стран или в дальних регионах России.
«Для того, чтобы из Сибири или Дальнего Востока прилететь, так уже заодно и Москву, и Минск, и Полоцк, и Смоленск, и Владимир поглядеть. Все это в едином ключе», — сказал эксперт.
Более того, у него есть идея, которую разделяют многие коллеги — создать полноценный цикл движения туристических маршрутов и продуктов по 11 регионам Российской Федерации и Беларуси (девять российских и три белорусских).
«Куда входят Нижний Новгород, Тверь, Торжок, Псков, Великий Новгород, Полоцк, Витебск, Минск, Могилев, Смоленск, Владимир. Вот это вот большое кольцо», — пояснил Гулый.
По его мнению, за один раз осилить такое путешествие смогут не все. Однако реально разбить маршрут на определенные каскадные участки. Тогда туристу будет легко присоединиться к группе или отсоединиться в одном из крупных центров.
«Смоленск является его (маршрута — Sputnik) центром, поэтому решение логичное», — резюмировал представитель турбизнеса.