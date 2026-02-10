НАРЭ оправдывается: Высокие счета за коммуналку в Молдове вызваны погодой и долгами, а в соцсетях распространяются фейки

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с разъяснениями по поводу высоких счетов за природный газ, электроэнергию и отопление за январь. В ведомстве прокомментировали появление в публичном пространстве множества фотографий платежек с внушительными суммами, заявив, что часть этой информации не соответствует действительности.
В ведомстве вдруг решили предупредить, что счета за январь будут огромные. И сразу сказали, что всё дело в морозах, старых долгах и особенностях домов. Да неужели? А мы-то и не заметили, глядя в свои квитанции. Поздновато вы решили «предупреждать», когда люди уже впали в ступор от сумм к оплате.
В ANRE также намекнули, что фото заоблачных счетов в сети могут быть «вырваны из контекста», и советуют всем просто внимательнее изучать свою историю потребления.
«Эти посты, как правило, сопровождаются искаженными сообщениями с негативным социальным или политическим подтекстом. Большинство из них публикуются анонимными пользователями или фейковыми аккаунтами с целью передачи искаженной информации и провоцирования панических настроений среди потребителей», — говорится в заявлении НАРЭ.
Главная причина — запоздалое снижение тарифа на природный газ, остальное — детали.
