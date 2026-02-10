НАРЭ оправдывается: Высокие счета за коммуналку в Молдове вызваны погодой и долгами, а в соцсетях распространяются фейки

В ведомстве вдруг решили предупредить, что счета за январь будут огромные. И сразу сказали, что всё дело в морозах, старых долгах и особенностях домов. Да неужели? А мы-то и не заметили, глядя в свои квитанции. Поздновато вы решили «предупреждать», когда люди уже впали в ступор от сумм к оплате.