Жаловалась на боли в груди и усталость: у уфимки вовремя выявили редкую и опасную патологию

Все прошло хорошо. Состояние пациентки улучшилось уже на следующий день, а все беспокоившие ее симптомы исчезли. На восьмой день после операции ее выписали из стационара. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ведет активный образ жизни, и одышка ее больше не беспокоит.