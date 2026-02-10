Жаловалась на боли в груди и усталость: у уфимки вовремя выявили редкую и опасную патологию

В Уфе медики Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова провели сложную операцию 85-летней пациентке с редкой и опасной сосудистой патологией. Как сообщает Министерство здравоохранения Башкирии, во время плановой флюорографии у женщины обнаружили образование в правом легком, а ее жалобы на одышку, головокружение, боли в груди и утомляемость потребовали госпитализации.
Консилиум врачей поставил диагноз — артериовенозная мальформация правого легкого. Это состояние, при котором кровь сбрасывается по аномальным сосудам, минуя легочную ткань, и не обогащается кислородом, что создает угрозу массивного кровотечения.
Хирурги под рентген-контролем через катетер доставили в аномальное сосудистое образование специальные клеевые композиции, которые полностью остановили патологический кровоток.
Все прошло хорошо. Состояние пациентки улучшилось уже на следующий день, а все беспокоившие ее симптомы исчезли. На восьмой день после операции ее выписали из стационара. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ведет активный образ жизни, и одышка ее больше не беспокоит.
В Минздраве напоминают о важности внимательного отношения к своему здоровью. При появлении таких симптомов, как слабость, головокружение или одышка, необходимо обязательно обращаться к врачу.
— Регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни помогут сохранить ваше здоровье, — заявили специалисты.
