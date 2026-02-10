В России смогут быстрее выявлять ДЦП у новорожденных

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские и зарубежные молекулярные биологи обнаружили, что нехватка кислорода в тканях мозга плода сопровождается переменами в концентрации пяти молекул, присутствующих в спинномозговой жидкости. В будущем это позволит быстро выявлять ДЦП и разные формы энцефалопатии, связанные с недостаточным поступлением кислорода в мозг плода, сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Наша цель состоит в том, чтобы найти молекулу лекарства, которое бы можно было назначить новорожденному при диагностировании энцефалопатии, чтобы воздействовать на конкретные нежелательные последствия и минимизировать ущерб. Для этого мы должны понимать, что происходит в пораженном мозге, и знать, уровни каких биомолекул повышаются или понижаются при гипоксии», — пояснил старший преподаватель «Сколтеха» Максим Шараев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют Шараев и его коллеги по «Сколтеху», а также исследователи из Университета Шарджи (ОАЭ) и Университета Париж-Сакле (Франция), небольшое, но значимое число детей, появляющихся на свет, страдает от детского церебрального паралича и других дефектов развития нервной системы. Во многих случаях они провоцируются недостаточным поступлением кислорода в ткани мозга во время внутриутробного развития или сразу после рождения ребенка.
По словам исследователей, на настоящий момент у медиков есть лишь одна опция для борьбы с этими нарушениями — снизить температуру тела младенца в первые три дня его жизни, что уменьшает ущерб мозгу и снижает шансы возникновения инвалидности. Данные соображения побуждают медиков и биологов искать новые, более эффективные и быстрые методы выявления и терапии гипоксии, чему в прошлом препятствовало то, что такие опыты нельзя проводить на животных.
Российские и зарубежные биологи обошли эту проблему при помощи так называемых органоидов мозга, миниатюрных подобий растущего мозга плода, выращенных из «перепрограммированных» стволовых клеток. Ученые поместили часть этих клеточных конструкций в среду с дефицитом кислорода, а часть — в обычные условия, и проследили за тем, как различался уровень активности генов и состав вырабатываемой ими спинномозговой жидкости.
Проведенные учеными замеры показали, что развитие гипоксии сопровождается резким замедлением выработки белков H2AZ и ITM2B, связанных с ростом нервной ткани, а также переменами в концентрации еще трех других биомаркеров- MAP2, SOX2, и PAX6. Понимание этого поможет создать новые методы ранней диагностики гипоксии мозга плода, а также поможет ученым раскрыть патологические процессы, связанные с ДЦП и другими дефектами развития нервной системы.