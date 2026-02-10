В России смогут быстрее выявлять ДЦП у новорожденных

По словам исследователей, на настоящий момент у медиков есть лишь одна опция для борьбы с этими нарушениями — снизить температуру тела младенца в первые три дня его жизни, что уменьшает ущерб мозгу и снижает шансы возникновения инвалидности. Данные соображения побуждают медиков и биологов искать новые, более эффективные и быстрые методы выявления и терапии гипоксии, чему в прошлом препятствовало то, что такие опыты нельзя проводить на животных.