«Исчезнет навсегда». Ученые рассказали о ситуации с активными центрами на Солнце

Специалисты отметили 10 февраля, что на Солнце полностью разрушилась группа пятен 4341, процессы в которой в середине января вызвали крупнейший в текущем веке радиационный шторм в окрестностях Земли и сильную магнитную бурю. Сила активного центра «затухла» за две недели, пока он из-за вращения Солнца был на его обратной стороне. А сейчас на левом краю солнечного диска из-за горизонта к Земле выходят только его остатки. Ученые исключают возможность новых вспышек и магнитных бурь, которые могут быть связаны с повторным прохождением этой активной области напротив Земли.