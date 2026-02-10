«Исчезнет навсегда». Ученые рассказали о ситуации с активными центрами на Солнце

Специалисты отметили 10 февраля, что на Солнце полностью разрушилась группа пятен 4341, процессы в которой в середине января вызвали крупнейший в текущем веке радиационный шторм в окрестностях Земли и сильную магнитную бурю. Сила активного центра «затухла» за две недели, пока он из-за вращения Солнца был на его обратной стороне. А сейчас на левом краю солнечного диска из-за горизонта к Земле выходят только его остатки. Ученые исключают возможность новых вспышек и магнитных бурь, которые могут быть связаны с повторным прохождением этой активной области напротив Земли.
Кроме того, ученые предсказывают такую же участь и для «суперзвезды» первой февральской недели. На данный момент группа пятен 4366 уходит за горизонт на правом краю Солнца. Из-за этой области с 1 по 3 февраля произошли шесть вспышек высшего уровня X.
— Эта область, по всей вероятности, будет видна еще максимум двое суток, после чего уйдет на обратную сторону, где исчезнет навсегда, — подытожили в лаборатории.