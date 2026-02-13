Диетолог рассказал, кому нельзя заменять мясо бобовыми

Он посоветовал не рассматривать бобовые в качестве альтернативы мясу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, а также страдающим подагрой или анемией. С осторожностью к этой практике следует относиться подросткам, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто живет в холодном климате или регулярно подвергается тяжелым физическим нагрузкам.