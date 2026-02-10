Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 февраля

Во всех районах Иркутска 11 февраля временно отключат отопление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 11 февраля 2026 года коснется Свердловского, Октябрьского, Ленинского и Правобережного округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей города, специалисты будут проводить диагностику и ремонт тепловых сетей.

Отключение отопления в Иркутске 11 февраля 2026.

— По улице Володарского предстоит заменить трубопроводы 1975 года постройки, также работу проведут по улице Розы Люксембург и в микрорайоне Березовый, — уточнил оператор.

Это также означает, что в некоторых домах временно не будет горячей воды. Однако тепло и воду вернут уже к 16:00−18:00. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 11 февраля 2026 года представлена в фотокарточке ниже.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.