Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 февраля

Отключение отопления в Иркутске 11 февраля 2026 года коснется Свердловского, Октябрьского, Ленинского и Правобережного округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей города, специалисты будут проводить диагностику и ремонт тепловых сетей.
— По улице Володарского предстоит заменить трубопроводы 1975 года постройки, также работу проведут по улице Розы Люксембург и в микрорайоне Березовый, — уточнил оператор.
Это также означает, что в некоторых домах временно не будет горячей воды. Однако тепло и воду вернут уже к 16:00−18:00. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 11 февраля 2026 года представлена в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.