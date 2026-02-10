Суд напомнил, что первое слово дороже второго

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа при вынесении решения по кассационной жалобе официально сослался на принцип «первое слово дороже второго», постановление размещено в базе суда.
«Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго», — говорится в решении, принятом по итогам рассмотрения спора между поставщиком и покупателем.
Вердикт был вынесен по разбирательству между энергокомпанией ПКФ «ТСК», АО «Невский завод», ООО «НПО “Промконтроль” и другими ответчиками. Иск подала ПКФ “ТСК”. “Промконтроль” — главный ответчик, остальные стороны участвовали в процессе как третьи лица без своих требований.
В 2021 году стороны оформили соглашение, согласно которому компания «Промконтроль» обязалась поставить набор измерительных устройств, а также выполнить определенные работы и предоставить услуги за плату. Обе стороны выполнили свои обязательства, однако при приемке АО «Невский завод», конечный покупатель, выявил дефекты в оборудовании и отказался принять его.
Судебная инстанция указала, что ответчик сначала признал наличие дефектов в продукции и предложил денежную компенсацию, а после этого изменил линию поведения.
Эстоппель — это правовой принцип, запрещающий стороне сделки или процесса противоречивое (непоследовательное) поведение. Он не позволяет лицу ссылаться на факты, которые ранее оно же признавало бесспорными, либо отказываться от своих действий, если на них полагалась другая, добросовестная сторона.