Суд напомнил, что первое слово дороже второго

Эстоппель — это правовой принцип, запрещающий стороне сделки или процесса противоречивое (непоследовательное) поведение. Он не позволяет лицу ссылаться на факты, которые ранее оно же признавало бесспорными, либо отказываться от своих действий, если на них полагалась другая, добросовестная сторона.