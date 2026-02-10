Травмпункты Ростовской области оказались переполнены из-за гололедицы

Медицинские организации, включая ростовскую БСМП, проверили на наличие медикаментов и расходных материалов. Также для приема экстренных пациентов днем решили использовать плановые стационары. Пациентов из травмпунктов будут направлять в РОКБ, ОКБ № 2, ЦГБ имени Семашко и ГКБ № 20.