Травмпункты Ростовской области оказались переполнены из-за гололедицы

Количество пациентов увеличилось в травмпунктах Ростовской области из-за гололедицы. Об этом сообщила заместитель губернатора Олеся Старжинская.
— Система здравоохранения работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить всем своевременную помощь. Большое количество обращений в травмпункты, отделения травматологии в БСМП переполнены, — написала в своем телеграм-канале Олеся Старжинская.
Для улучшения ситуации разработали систему маршрутизации пациентов, это должно распределить нагрузку между медицинскими организациями.
Ранее в минздраве Ростовской области рассказали, что за неделю в травмпункты Ростова-на-Дону обратились 2374 человека. Каждый пятый пострадал на скользких улицах.
Медицинские организации, включая ростовскую БСМП, проверили на наличие медикаментов и расходных материалов. Также для приема экстренных пациентов днем решили использовать плановые стационары. Пациентов из травмпунктов будут направлять в РОКБ, ОКБ № 2, ЦГБ имени Семашко и ГКБ № 20.
