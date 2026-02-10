В Воронежской области запустят бесплатный прокат детских колясок, кроваток и манежей

Договор о безвозмездном пользовании можно заключить сроком на один год с возможностью продления еще на полгода. При этом семьи несут ответственность за взятые вещи. Если предмет будет поврежден, его ремонт осуществляется за счет семьи. В случае полной утраты имущества придется возместить его стоимость.