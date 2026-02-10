В Воронежской области запустят бесплатный прокат детских колясок, кроваток и манежей

В Воронежской области планируют реализовать важную социальную инициативу для семей с маленькими детьми. К 1 сентября 2026 года в регионе могут создать сеть пунктов бесплатного проката детских товаров. Они появятся на базе учреждений социальной защиты по всему региону.
Согласно проекту приказа регионального минсоцзащиты, семьи смогут бесплатно брать на время необходимые для ухода за ребенком вещи: коляски, автокресла, кроватки, стульчики для кормления, люльки и манежи. Программа рассчитана на детей в возрасте до двух лет.
Помощь будет адресована наиболее нуждающимся категориям: неполным малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, многодетным малоимущим семьям, семьям, где оба родителя являются студентами-очниками.
Договор о безвозмездном пользовании можно заключить сроком на один год с возможностью продления еще на полгода. При этом семьи несут ответственность за взятые вещи. Если предмет будет поврежден, его ремонт осуществляется за счет семьи. В случае полной утраты имущества придется возместить его стоимость.