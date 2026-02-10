«Устала биться как рыба об лед, чтобы вырваться из нищеты»

Ричмонд
Степан Фимкин
Врач-психиатр, психотерапевт

Устала всю жизнь биться как рыба об лед и не видеть выхода. Все всегда не по-моему, за очень редкими исключениями. Всю жизнь хочу вырваться из бедности, вечной экономии. С родителями так было из-за их жадности и нелюбви ко мне, во взрослой жизни кругом препятствия, не зависящие от меня. Я потеряла кучу нервов и здоровья, но воз и ныне там, даже ухудшения в жизни происходят.

Появилась исполнительная дисфункция, вызванная очень длительной депрессией. Многие препараты не подходят, сильные побочки, беседы с психотерапевтом дают мало результата. А сил все меньше. Думаю о суициде. Хочу уснуть и больше не проснуться никогда.

Вера, 45 лет

Вера, вы описали очень распространенную ситуацию: ничего не получается, материальные трудности накапливались, антидепрессанты подбирались неэффективно. Но главное — вы сами создаете препятствия и барьеры, которые не позволяют двигаться вперед.

Суть происходящего в том, что мы часто боимся выйти из так называемой зоны комфорта. Со временем мы привыкаем к неудачам и начинаем воспринимать их как норму. Наша задача — не просто зафиксироваться на этих неудачах, а активно с ними работать.

Тревожность и чувство неуверенности в себе действуют как своеобразный тормоз на сознательную деятельность и волевые действия. Любое препятствие, которое вы встречаете на жизненном пути, даже банальное и повседневное, воспринимается слишком остро и болезненно. Это происходит потому, что психологическое состояние напрямую влияет на интерпретацию событий.

Однако не забывайте, что мысль материальна. Вера в возможность изменений, воля к борьбе с трудностями — это не просто философские категории, а активные инструменты изменения вашего состояния.

Важно понимать, что одного лишь психотерапевтического разговора недостаточно, как и недостаточно просто начать принимать первый попавшийся антидепрессант.

Фармакотерапия требует индивидуального подбора, поскольку существует множество препаратов с различными механизмами действия. Мы подбираем лекарство так, чтобы минимизировать побочные эффекты и максимизировать терапевтический результат. Нарушения сна часто сопровождают тревожные расстройства и депрессию. Улучшение качества сна — это один из ключевых моментов восстановления.

Не бойтесь обратиться за помощью к врачу. Не стесняйтесь принимать антидепрессанты, если они вам показаны, так как препараты помогают вашему мозгу восстановить нормальный уровень нейротрансмиттеров. Сочетание медикаментозной поддержки, когнитивно-поведенческой терапии и активной работы над собственными убеждениями даёт наилучший результат.

Но помните, что выздоровление — это не только таблетки. Это также ваша личная работа над тревогой, неуверенностью и теми внутренними блокировками, которыми вы сами себя «заболачиваете» в повседневной жизни.

Три книги по теме

  1. Уильям Дж. Кнаус «Депрессия не навсегда. 25 практик для преодоления грусти».
  2. Дэвид Бернс «Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток».
  3. Ричард О’Коннор «Выйти из депрессии. Проверенная программа преодоления эмоционального расстройства».