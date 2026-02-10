«Устала биться как рыба об лед, чтобы вырваться из нищеты»

Степан Фимкин
Врач-психиатр, психотерапевт
Устала всю жизнь биться как рыба об лед и не видеть выхода. Все всегда не по-моему, за очень редкими исключениями. Всю жизнь хочу вырваться из бедности, вечной экономии. С родителями так было из-за их жадности и нелюбви ко мне, во взрослой жизни кругом препятствия, не зависящие от меня. Я потеряла кучу нервов и здоровья, но воз и ныне там, даже ухудшения в жизни происходят.
Появилась исполнительная дисфункция, вызванная очень длительной депрессией. Многие препараты не подходят, сильные побочки, беседы с психотерапевтом дают мало результата. А сил все меньше. Думаю о суициде. Хочу уснуть и больше не проснуться никогда.
Вера, 45 лет
Вера, вы описали очень распространенную ситуацию: ничего не получается, материальные трудности накапливались, антидепрессанты подбирались неэффективно. Но главное — вы сами создаете препятствия и барьеры, которые не позволяют двигаться вперед.
Суть происходящего в том, что мы часто боимся выйти из так называемой зоны комфорта. Со временем мы привыкаем к неудачам и начинаем воспринимать их как норму. Наша задача — не просто зафиксироваться на этих неудачах, а активно с ними работать.
Тревожность и чувство неуверенности в себе действуют как своеобразный тормоз на сознательную деятельность и волевые действия. Любое препятствие, которое вы встречаете на жизненном пути, даже банальное и повседневное, воспринимается слишком остро и болезненно. Это происходит потому, что психологическое состояние напрямую влияет на интерпретацию событий.
Однако не забывайте, что мысль материальна. Вера в возможность изменений, воля к борьбе с трудностями — это не просто философские категории, а активные инструменты изменения вашего состояния.
Важно понимать, что одного лишь психотерапевтического разговора недостаточно, как и недостаточно просто начать принимать первый попавшийся антидепрессант.
Фармакотерапия требует индивидуального подбора, поскольку существует множество препаратов с различными механизмами действия. Мы подбираем лекарство так, чтобы минимизировать побочные эффекты и максимизировать терапевтический результат. Нарушения сна часто сопровождают тревожные расстройства и депрессию. Улучшение качества сна — это один из ключевых моментов восстановления.
Не бойтесь обратиться за помощью к врачу. Не стесняйтесь принимать антидепрессанты, если они вам показаны, так как препараты помогают вашему мозгу восстановить нормальный уровень нейротрансмиттеров. Сочетание медикаментозной поддержки, когнитивно-поведенческой терапии и активной работы над собственными убеждениями даёт наилучший результат.
Но помните, что выздоровление — это не только таблетки. Это также ваша личная работа над тревогой, неуверенностью и теми внутренними блокировками, которыми вы сами себя «заболачиваете» в повседневной жизни.
Три книги по теме
- Уильям Дж. Кнаус «Депрессия не навсегда. 25 практик для преодоления грусти».
- Дэвид Бернс «Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток».
- Ричард О’Коннор «Выйти из депрессии. Проверенная программа преодоления эмоционального расстройства».