«Устала биться как рыба об лед, чтобы вырваться из нищеты»

Устала всю жизнь биться как рыба об лед и не видеть выхода. Все всегда не по-моему, за очень редкими исключениями. Всю жизнь хочу вырваться из бедности, вечной экономии. С родителями так было из-за их жадности и нелюбви ко мне, во взрослой жизни кругом препятствия, не зависящие от меня. Я потеряла кучу нервов и здоровья, но воз и ныне там, даже ухудшения в жизни происходят.