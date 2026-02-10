Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гулый: белорусам надо увидеть, что Россия многогранна

МОСКВА, 10 фев — Sputnik. Россия огромна, ее регионы не похожи друг на друга, несмотря на общий язык, паспорт и какие-то политические аспекты, заявил корреспонденту Sputnik председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

Источник: Sputnik.by

«Белорусам надо увидеть, что Россия многогранна… С точки зрения культуры, традиций, подхода к экономике, кухни, гастрономии, этнографии надо увидеть многообразие. В общем, чтобы понять Россию, надо проехать по ее регионам», — считает он.

Гулый порекомендовал, в частности, побывать в Башкортостане, с которым налажено прямое авиасообщение. Там можно увидеть много интересного, узнать, что такое Белая река. Обязательно, по его мнению, стоит побывать и на Северном Кавказе.

Можно совместить это путешествие с посещением Минвод, отдыхом на Каспийском море, а вернуться через Чечню и Дагестан. Для этого есть также прямой рейс из Махачкалы в Минск.

Есть и такие варианты, как речной круиз, в том числе по Лене, Амуру или Волге. После серии путешествий сложится впечатление о том, что такое Российская Федерация.

Россиянам при путешествии в Беларуси специалист рекомендует отдых в санатории, минский тур выходного дня. Есть и возможность сплавляться на байдарках по белорусским рекам и другие варианты.