Гулый: белорусам надо увидеть, что Россия многогранна

«Белорусам надо увидеть, что Россия многогранна… С точки зрения культуры, традиций, подхода к экономике, кухни, гастрономии, этнографии надо увидеть многообразие. В общем, чтобы понять Россию, надо проехать по ее регионам», — считает он.
Гулый порекомендовал, в частности, побывать в Башкортостане, с которым налажено прямое авиасообщение. Там можно увидеть много интересного, узнать, что такое Белая река. Обязательно, по его мнению, стоит побывать и на Северном Кавказе.
Можно совместить это путешествие с посещением Минвод, отдыхом на Каспийском море, а вернуться через Чечню и Дагестан. Для этого есть также прямой рейс из Махачкалы в Минск.
Есть и такие варианты, как речной круиз, в том числе по Лене, Амуру или Волге. После серии путешествий сложится впечатление о том, что такое Российская Федерация.
Россиянам при путешествии в Беларуси специалист рекомендует отдых в санатории, минский тур выходного дня. Есть и возможность сплавляться на байдарках по белорусским рекам и другие варианты.