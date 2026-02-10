График выплат пенсионерам в Ростове скорректировали в феврале

Пенсионерам в Ростове-на-Дону и области рассказали о графике выплат в феврале 2026 года. Информацию СФР публикует «Городской репортер».
Пенсии, которые обычно приходят 10 и 16 числа, должны перечислить в привычные для получателей дни.
Если же день пенсионных поступлений будет совпадать с выходными или праздничными днями, деньги обещают выплатить заранее, в ближайший будний день перед выходными. Так, пенсии, назначенные на 23 февраля, обязаны начислить 20 февраля.
Пенсии пришлют на банковские карты или через отделения почтовой связи. По почте деньги можно будет получить в зависимости от графика работы почты.
