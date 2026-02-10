ГД приняла в I чтении проект о геномной регистрации военных

Согласно инициативе, геномная информация лиц, на которых распространяется законопроект, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели — до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.