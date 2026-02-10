Святое блюдо. Эксперты оценили влияние религиозных постов на продажи мяса

Спрос на мясо в дни Великого поста в магазинах снижается в среднем на 5−10%, сообщил aif.ru председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
«В период религиозных постов происходит перераспределение спроса: часть покупателей переходит на растительные альтернативы, другие продолжают питаться в обычном режиме, третьи соблюдают пост избирательно, — говорит он. — В Великий пост фиксируется рост спроса на постные продукты: альтернативное молоко и продукты на его основе демонстрируют прирост примерно на треть по сравнению со стандартным периодом, замороженные овощи, крупы, орехи и сухофрукты показывают увеличение продаж в пределах 10−20%».
Аналогично в священный месяц Рамадан спрос на продукцию с маркировкой «халяль» растет на 10−12%, подсчитали в АКОРТ. Особенно эта динамика заметна в регионах, где живет много мусульман: в Татарстане, Дагестане, Башкортостане, Ингушетии.
«Хотя и в обычные дни на халяльную продукцию там спрос вполне устойчивый», — добавил Богданов.
Что примечательно — изменение предпочтений покупателей в дни религиозных праздников никак не сказывается на выручке магазинов, которые заранее готовятся к ним, изменяя свой ассортимент под потребности постящихся.
«Пост ведь держат не только глубоко религиозные люди, для многих это просто традиция, все знают, что четверг — рыбный день, хотя далеко не каждый понимает, откуда пошло это представление, — продолжает доцент факультета экономики и бизнеса Финуниверситета при правительстве России Ольга Жильцова. — Правильное питание в постные дни редко выходит дешевле обычного. Нет расходов на свинину или говядину, зато приходится покупать авокадо или соевое мясо, чтобы компенсировать выпавшие белки».