Святое блюдо. Эксперты оценили влияние религиозных постов на продажи мяса

«Пост ведь держат не только глубоко религиозные люди, для многих это просто традиция, все знают, что четверг — рыбный день, хотя далеко не каждый понимает, откуда пошло это представление, — продолжает доцент факультета экономики и бизнеса Финуниверситета при правительстве России Ольга Жильцова. — Правильное питание в постные дни редко выходит дешевле обычного. Нет расходов на свинину или говядину, зато приходится покупать авокадо или соевое мясо, чтобы компенсировать выпавшие белки».