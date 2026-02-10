Ричмонд
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram

Депутат Немкин: ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объёме. Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, всё действительно вернётся на свои места», — сказал Немкин.

Депутат отметил, что в ситуации с Telegram важно понимать, что речь не идёт о запрете ради запрета или о борьбе с технологиями. По его словам, государство последовательно и открыто заявляет — Россия остаётся открытой для любых цифровых сервисов, включая иностранные, если они готовы работать по понятным и единым для всех правилам.

«Эти требования базовые: соблюдение российского законодательства, защита персональных данных граждан, реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях. Они одинаковы как для отечественных сервисов, так и для международных игроков — никаких “особых условий” или дискриминации», — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что задача государства — не ограничить общение, а защитить граждан и цифровой суверенитет страны, это та логика, которую невозможно игнорировать в современных условиях.

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
