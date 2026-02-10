В Москве попрощались с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым

«Он никогда не кричал, за восемь лет под его командованием я ни не слышал нецензурного слова. Он мог сыграть на баяне, спеть красивую песню, а однажды на концерте ко Дню флота ему так понравилась песня в исполнении мальчика лет десяти, что он не выдержал, вскочил на сцену, обнял исполнителя и подарил ему свои часы», — сказал Масорин.