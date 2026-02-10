Жительница Башкирии оказалась на скамье подсудимых из-за донатов: она посылала деньги нежелательной организации

Сообщается, что подсудимая знала о том, что деятельность религиозной организации и благотворительного фонда из другого государства признана Генпрокуратурой РФ нежелательной как представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Тем не менее, она в период с декабря 2022 по февраль 2023 года несколько раз перевела им деньги. С помощью «Сбербанк Онлайн» она перечислила в общей сложности 3500 рублей.