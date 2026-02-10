Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии оказалась на скамье подсудимых из-за донатов: она посылала деньги нежелательной организации

Жительницу Башкирии осудили за донаты нежелательной в России организации.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор 50-летней жительнице города Мелеуз. Женщину признали виновной в оказании финансовой поддержки деятельности нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

Сообщается, что подсудимая знала о том, что деятельность религиозной организации и благотворительного фонда из другого государства признана Генпрокуратурой РФ нежелательной как представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Тем не менее, она в период с декабря 2022 по февраль 2023 года несколько раз перевела им деньги. С помощью «Сбербанк Онлайн» она перечислила в общей сложности 3500 рублей.

Обвиняемая свою вину не признала. Мелеузовский районный суд вынес назначил ей 200 часов обязательных работ. Также были конфискованы два мобильных телефона и 3500 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.