Жительница Башкирии оказалась на скамье подсудимых из-за донатов: она посылала деньги нежелательной организации

В Башкирии вынесли приговор 50-летней жительнице города Мелеуз. Женщину признали виновной в оказании финансовой поддержки деятельности нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.
Сообщается, что подсудимая знала о том, что деятельность религиозной организации и благотворительного фонда из другого государства признана Генпрокуратурой РФ нежелательной как представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Тем не менее, она в период с декабря 2022 по февраль 2023 года несколько раз перевела им деньги. С помощью «Сбербанк Онлайн» она перечислила в общей сложности 3500 рублей.
Обвиняемая свою вину не признала. Мелеузовский районный суд вынес назначил ей 200 часов обязательных работ. Также были конфискованы два мобильных телефона и 3500 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
