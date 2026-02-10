Ричмонд
Захарова рассказала, как дипломаты отмечают профессиональный праздник

Захарова: дипломаты будут встречать свой профессиональный праздник на работе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дипломаты России будут встречать свой профессиональный праздник на работе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

«У нас есть наш внутренний распорядок в этот день. Руководителям подразделений можно отпускать своих сотрудников на час раньше. Атмосфера праздничная, при этом рабочая. На сегодняшний день это профессиональный праздник, который мы встречаем на рабочем месте», — сказала Захарова.

Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях агентства.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.

