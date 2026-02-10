Слишком много витамина Д3: три вида БАДов запретили продавать в Беларуси

В учреждении уточнили, что при проведении государственного санитарного надзора в них было установлено превышение содержания биологически активных веществ.
Отмечается, что содержание витамина Д3 в суточной дозе превысило верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза в добавках:
«Витамин Д3/ Vitamin D3» (ООО «Химфармконтракт»).
«Кальций хелат» (ООО «Фарминтегро»).
«Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол)» (АО «РеалКапс»).
Для защиты здоровья населения главный санврач ввел запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование данной продукции.
В центре обратили внимание, что неконтролируемый и самовольный прием БАДов может привести к серьезным последствиям для здоровья — избыток витамина Д в организме гораздо хуже, чем его дефицит.