Слишком много витамина Д3: три вида БАДов запретили продавать в Беларуси

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Три вида биологически активных добавок российского производства запретили продавать в Беларуси, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: Sputnik.by

В учреждении уточнили, что при проведении государственного санитарного надзора в них было установлено превышение содержания биологически активных веществ.

Отмечается, что содержание витамина Д3 в суточной дозе превысило верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза в добавках:

«Витамин Д3/ Vitamin D3» (ООО «Химфармконтракт»).

«Кальций хелат» (ООО «Фарминтегро»).

«Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол)» (АО «РеалКапс»).

Для защиты здоровья населения главный санврач ввел запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование данной продукции.

В центре обратили внимание, что неконтролируемый и самовольный прием БАДов может привести к серьезным последствиям для здоровья — избыток витамина Д в организме гораздо хуже, чем его дефицит.