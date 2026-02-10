В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту

Депутаты напомнили, что в 2013 году распоряжением правительства РФ уже была утверждена концепция введения пластиковой карты с электронным носителем информации, как удостоверения личности гражданина, однако по состоянию на 2026 год в России отсутствует полноценный, единообразно принимаемый во всех сферах унифицированный карточный документ, который одновременно решал бы задачи офлайн‑идентификации и цифрового удостоверения, при соблюдении требований к безопасности и защите персональных данных.