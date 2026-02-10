Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия открыта для работы с любыми ресурсами, сообщил РКН

РКН: РФ открыта для работы с любыми ресурсами, но закон должен соблюдаться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия открыта для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но законы страны должны соблюдаться, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — говорится в сообщении.