В трех районах Ростова из-за порывов ограничили подачу холодной воды

10 февраля в трех районах Ростова-на-Дону произошли порывы, из-за этого на некоторых улицах до вечера ограничена подача холодной воды. Информация поступила от городского департамента ЖКХ и энергетики.
В Железнодорожном районе ремонт коммуникаций ведут на улице Гусева. Ограничения коснулись домов в границах: переулок Безымянный — улица Минераловодская — улица Депутатская — улица Ставского — улица Профсоюзная.
В Советском районе восстановительные работы потребовались на улице Еременко. Холодной воды нет на Еременко, 66 с дробями и литерами и на Малиновского, 68−72 с дробями и литерами.
В Кировском районе порыв произошел на улице Большой Садовой. Холодное водоснабжение ограничено на проспекте Кировском от улицы Социалистической до улицы Суворова.
Восстановить подачу воды планируют до 18 часов 10 февраля. Работы ведут специалисты «АО Ростовводоканал».
