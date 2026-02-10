Ричмонд
Чем дальше — тем дороже: Резко взлетели в цене яйца, фрукты и лекарства — что в Молдове подорожало больше всего

За год подешевели только сахар, топливо и электроэнергия.

Источник: Комсомольская правда

Яйца, фрукты, лекарства, услуги: что больше всего подорожало в Молдове за год.

За год, с января 2025 года по январь 2026 года, средние потребительские цены в Молдове выросли на 4,8%. Продукты питания подорожали на 6,2%, непродовольственные товары — на 1,8%, а услуги — на 7,2%.

Больше всего за год выросли цены на: яйца — на 23,2%, фрукты — на 21,0%, растительное масло — на 10,1%, хлеб — на 5,7%, молоко и молочные изделия — на 5,1%, овощи — на 3,5%.

Обувь стала на 5,3% дороже, одежда — на 5,1%, строительные материалы — на 4,1%, лекарства — на 3,6%.

Из услуг больше всего выросли в цене вода и канализация — на 17,7%, общественное питание — на 11,8%, отопление — на 8,2%, пассажироперевозки — на 7,5%.

За год подешевели только сахар, топливо и электроэнергия, сообщает Национальное бюро статистики.

